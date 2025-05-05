Erkan Oğur, Sırrı Süreyya Önder İçin Söyledi, Tüyler Diken Diken Oldu

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak ameliyata alınan ve 18 günlük yaşam savaşı sonucunda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummasıyla milyonları kahreden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için sanatçı Erkan Oğur’dan türkülü bir paylaşım geldi.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Önder’in ardından söylediği şarkıyı paylaştı. Oğur paylaşımına “Bu bir veda değil. Anadolu birliğinin, birleştiriciliğinin, barışın ve sevginin gücü” notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasıyla apar topar acil ameliyata alınmış ve ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder 18 günün sonunda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.”

AKM’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören düzenlenmiş ve törende konuşan kızı Deren Önder Kandemir, dinleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Babasına hitaben kaleme aldığı mektubu okuyan Ceren Önder Kandemir babasının benzersiz bir insan olduğundan bahseden ve aralarındaki sevgi bağına değinerek, “Şimdi öfkelenmek istiyorum, 'İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat olacağım. İki haftada ne olacak?' demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum, yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevi'nden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi