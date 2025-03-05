AKP'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya Düet Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve hemen ardından partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreç; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen 'silah bırakma ve fesih' çağrısıyla devam etti. Öcalan'ın çağrısına karşılık veren terör örgütü PKK ise ateşkes ilan etti.

AKP'Lİ MİROĞLU'NDAN SEZEN AKSU'YA ÇAĞRI

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin pek çok çevreden yorumlar gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken çağrılardan biri de AKP'li Orhan Miroğlu'na ait. Miroğlu, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşımda bulundu. Kürt sanatçı Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın 'Esmer' adlı düetlerini paylaşan Miroğlu, Sezen Aksu'ya bir çağrıda bulundu.

Miroğlu'nun paylaşımı ve çağrısı şöyle:

"Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi. Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz! Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?"

Kaynak: Haber Merkezi