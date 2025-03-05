Özgür Özel'den Brüksel'de İktidara Sert Çıkış: Başkaldırıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Özel, Türkiye'de yargı aracılığı ile CHP'ye ve muhalefet partilerin belediyelerine yönelik baskıcı uygulamalar yapıldığına değinerek "Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDUK'

Özel, son yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirerek, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu söyledi ve "Bu seçimlerin Türkiye siyaseti açısından iki önemli noktasından birincisi, partimin 47 yıl sonra tekrar birinci parti olmasıdır. İkincisi ise bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu günden itibaren ilk kez bir seçimde ağır bir yenilgi alarak, ikinci parti durumuna düşmesidir. Bu durum, seçimden bu yana yapılan tüm genel seçim anketlerinde de istikrarlı bir şekilde sürmektedir.” diye konuştu.

AB'YE TAM ÜYELİK MESAJI

Avrupa Birliği ile ilişkilere değinen Özel, “Ülkemizdeki iktidar partisinin Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda konjonktürel olarak birbiriyle çelişkili tutumlarının aksine, partimin sahiplendiği hem tarihsel hem ilkesel istikrarlı tutum, tam üyelik noktasındaki kararlılığımızın temelini oluşturmaktadır" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için Avrupa, sadece bizim de içinde bulunduğumuz bir coğrafya değildir. Son iki yüzyıldır ülkemiz yüzünü Batı’ya çevirmiş, yaptığı ilk anayasa ile modernleşme sürecine girmiş, Kırım Savaşını bitiren 1856 Paris Kongresiyle birlikte Avrupa kamu düzeninin ve Avrupa Uyumunun bir parçası olarak kabul edilmiştir. O zamandan günümüze, ilişkilerimizde iniş çıkışlar olsa da Avrupa ile Türkiye’nin çok yönlü bir ilişkiye ve karşılıklı dayanışmaya olan gereksinimleri hiç değişmemiştir. Türkiye’nin Avrupa’yı tercihi yalnızca tarihsel, siyasal ve stratejik bir karar değildir. Bu aynı zamanda toplumsal bir tercihtir. İktidarların tutumu ve ülkedeki siyasetin AB ile ilişkileri nasıl konumlandırdığı doğrudan seçmen tercihlerine de yansımaktadır.”

'BAŞKALDIRIYORUZ'

Özel, Türkiye'de muhalefet belediyelerine yönelik operasyon, tutuklama ve kayyım uygulamalarını da hatırlatarak, "Türkiye’de partimize ve partimizin ve diğer muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinden Türkiye’nin yerel demokrasisi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU ÖN SEÇİMLE ADAY OLACAK'

Son olarak, Türkiye’deki yerel demokrasiye yönelik baskılar ve iktidarın yargı üzerindeki etkilerine karşı partisinin meydan okuduğunu söyleyen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak ön seçimle partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Özel, konuyla ilgili, "1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir önseçim süreciyle Cumhurbaşkanı adaylığı unvanını resmen kazanacaktır. Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı korumacı bir toplumsal sahipleniş, bu önseçimde tek aday olmak sorumluluğunu kendisine, ancak arkasına milyonları katma sorumluluğunu partimize yüklemiştir. Bu önseçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yapılacak ilk genel seçimlerde yarışacak isimlerin belirginleştiği ve seçimlere ilişkin tek belirsizliğin seçim tarihi olduğunun inanç ve kararlılığı içerisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi