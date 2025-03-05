DEM Parti 'Süreç' Turlarına Başlıyor! İlk Ziyaret CHP'ye
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine ilk CHP'den başlıyor. Ziyaret 10 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 10 Mart Pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, diğer siyasi partilerden de randevu isteneceği belirtildi. Görüşmenin saati 13.00 olarak belirlendi.
DEM Parti yöneticileri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıklamışlardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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