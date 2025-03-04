DEM Partili Bakırhan ve Hatimoğulları'ndan Çarpıcı Mesajlar: Yeni 'Süreç'te Anayasa Değişikliği Gündemde mi?

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, basın mensuplarının sorularına yanıt veren eş başkanlar, şeffaf ve demokratik bir diyalog zeminine vurgu yaptı.

'SDG MESELESİ SURİYE'NİN İÇ İŞİDİR'

Basın toplantısında PYD ve SDG'nin sürecin bir parçası olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Hatimoğulları, "Çağrı metninde SDG'ye dair bir ifade yer almamaktadır. Sayın Öcalan, PKK’ye bir çağrı yapmıştır. SDG'nin yürüteceği diyalog, Suriye devletiyle olacaktır. Bu DEM Parti'nin sorumluluğunda olan bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Peki, bu çağrı sahada nasıl karşılık bulacak?" sorusuna Hatimoğulları, "Bunu zaman gösterecek. Ancak biz barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiğini savunuyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulması kritik önem taşıyor" yanıtını verdi.

'DEMOKRATİK SİYASAL ZEMİN ŞART'

Toplantıda kayyım atamaları, barolara yönelik soruşturmalar ve gazetecilere yönelik davalara da değinildi. Tuncer Bakırhan, demokratik bir sürecin inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kürtler, demokrasi isterken, işçi kıyımına, kadın kıyımına sessiz kalamaz. Bu sürecin başarıya ulaşması için antidemokratik uygulamaların son bulması gerekir" dedi.

Bir muhabirin "Muhalefetin bu süreçteki rolü ne olmalı?" sorusuna Bakırhan, "Muhalefetin süreci sahiplenmesi gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve diğer muhalefet unsurları bu konuya duyarsız kalamaz. Bizler herkesin katkı sunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'MECLİS ÇÖZÜM KOMİSYONU KURULABİLİR'

DEM Parti temsilcileri, barış sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, TBMM'de bir çalışma komisyonunun kurulabileceğini belirtti. "Bugüne kadar çözüm adresi parlamentodur dedik. Meclis üzerinden bir komisyon oluşturularak sürecin şeffaflığı sağlanabilir" diyen Bakırhan, sürecin muhalefet dahil tüm siyasi partilerle istişare edilmesi gerektiğini ifade etti.

'GÖRÜŞME KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ'

Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısının ardından, onun fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca Öcalan’ın bu süreci yürütmesi için iletişim imkanlarının sunulması, sekreteryasının oluşması ve bir şekilde PKK’nın kongre sürecine dahil olması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, “Sayın Öcalan'la gazetecilerin, akademisyenlerin ve siyasi çevrelerin görüşebilmesi, sürecin ilerlemesi için kritik bir adımdır" dedi.

Bir basın mensubunun "Bu konuda hükümetten bir adım bekliyor musunuz?" sorusuna Hatimoğulları, "Evet, iletişim yollarının açılması lazım. Diyalog ortamı olmadan barış sürecini ilerletmek zor" yanıtını verdi.

'MUHALEFET SÜRECE KATKI SUNMALI'

Bakırhan, ana muhalefet partisi CHP'nin süreci desteklemesi gerektiğini belirterek, "CHP bu süreci heba etmemeli. Beğenmiyorsa kendi alternatif çözüm önerilerini sunmalıdır. Barış, herhangi bir siyasi partiden veya kişiden daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE DEĞİL'

Görüşmede, anayasa değişikliği konusuna da gündeme geldi. Bakırhan, anayasa değişikliğinin gerekli olduğuna inandıklarını ancak yürütülen sürecin anayasa tartışmalarından bağımsız olduğunu belirtti. "DEM Parti kadar anayasa konusunda hazırlıklı başka bir parti yok. Ancak mevcut sürecin anayasa değişikliği ile doğrudan bağlantısı bulunmuyor" diye konuştu.

ROJAVA'YA ZİYARET

DEM Parti heyetinin ilerleyen dönemde Rojava'ya bir ziyaret planladığını belirten Hatimoğulları, bunun henüz kesinleşmiş bir takvimi olmadığını söyledi. "Bu konuda bölgedeki aktörlerle görüşmeler sürüyor. Amacımız, sahadaki gelişmeleri yerinde takip etmek ve demokratik sürecin bir parçası olmaktır" dedi.

'DEMOKRATİK ÇÖZÜM VURGUSU'

Son olarak, Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısına tam destek verdiklerini belirten Hatimoğulları, "Sayın Öcalan, Kürt sorununun demokratik zeminde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bu, sadece Kürtler için değil, 85 milyon için kritik bir meseledir" dedi.

DEM Parti, şeffaf ve kapsayıcı bir barış sürecinin inşa edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, bu konuda TBMM’nin aktif rol almasının önemini bir kez daha yineledi.

Kaynak: Haber Merkezi