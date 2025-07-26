Feyruz’un Oğlu Ziyad Rahbani Hayatını Kaybetti

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Annesi Feyruz ve babası Assi Rahbani’nin sanat mirasını sürdüren Ziyad Rahbani, özellikle annesi için bestelediği eserlerle tanınıyordu. Rahbani’nin ölüm sebebiyle ilgili ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

POLİTİK HİCİVLE TANINMIŞTI

Sanat kariyerine 1970’li yıllarda adım atan Rahbani, yalnızca bestelediği müziklerle değil, aynı zamanda politik hiciv içeren tiyatro oyunları ve radyo programlarıyla da dikkat çekmişti. Toplumda yaygınlaşan yolsuzluklara yönelik sert eleştiriler getirdiği eserleri, onu Lübnan’da sanat ve siyaset alanında önemli bir figür haline getirdi.

Aynı zamanda çeşitli gazetelerde kaleme aldığı keskin ve eleştirel yazılarıyla da kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

Ziyad Rahbani, 69 yaşındaydı.

Kaynak: AA