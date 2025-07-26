İzmir-İstanbul Yolunda Devrilen Tır Alev Aldı

Balıkesir’de kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan bir tır henüz bilinmeyen nedenle devrilerek alev aldı. Yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir-İstanbul Yolunda Devrilen Tır Alev Aldı
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Balıkesir'de C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenler hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Kağıt havlu ve şişelenmiş sular çevreye saçıldı. Kaza nedeniyle kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik ve yol güvenliği çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

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