Beyoğlu'ndaki Facianın Otobüs İçi Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İETT otobüsü kazasına ilişkin, otobüs için güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza öncesinde otobüs sürücüsünün ayağa kalkıp, cebinden eşya çıkardığı ve saniyeler sonra aracın kontrolünü kaybettiği fark edildi.
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İstanbul Beyoğlu'nda hareket halindeki İETT otobüsünün 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralanırken yaralılardan belediye işçisi Uğur Tilkici (34) hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olaya ilişkin, otobüsün kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, İETT sürücüsünün seyir halindeyken pantolonun cebinden eşya çıkardığı ve ayağa kalktığı sonrasında ise kazanın yaşandığı görüldü.
Kaynak: İHA
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