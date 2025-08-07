The White Buffalo, İstanbul'a Geliyor

Amerikan folk rock’ın güçlü sesi The White Buffalo, 13 Eylül 2025’te IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Konserde, Jake Smith’in duygusal şarkıları müzikseverleri bekliyor.

The White Buffalo, İstanbul'a Geliyor
Amerikan folk rock sahnesinin en özgün isimlerinden The White Buffalo, 13 Eylül 2025’te İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. %100 Müzik katkıları ve Epifoni organizasyonuyla IF Performance Hall Beşiktaş’ta düzenlenecek konser, Jake Smith’in etkileyici vokali ve sinematik hikâye anlatıcılığıyla unutulmaz bir gece sunacak.

The White Buffalo, İstanbul'a Geliyor - Resim : 1

Jake Smith, sahne adıyla The White Buffalo, karanlık blues ve Amerikan folk müziğini harmanlayan tarzıyla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip. Sons of Anarchy, This Is Us, Californication, The Punisher ve The Terminal List gibi sevilen dizilerde kullanılan şarkılarıyla tanınıyor. Özellikle Sons of Anarchy’nin yedi sezonu boyunca 11 şarkılık bir soundtrack ile adından söz ettiren sanatçı, dizi finalinde yer alan “Come Join The Murder” ile Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Shelter, Safe Haven ve West of Memphis gibi filmlerdeki müzikleri de onun sanatsal derinliğini ortaya koyuyor.

Geniş ses yelpazesi ve bariton vokaliyle dinleyicileri büyüleyen Smith, sahnede gitarına eşlik ederken kimi şarkılarında ıslıkla kendine özgü bir dokunuş katıyor.

