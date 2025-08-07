Limp Bizkit 14 Yıl Sonra İstanbul’da! Türk Hayranlarına Özel Videolu Mesaj

Nu metal’in efsane grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra 17 Ağustos 2025’te Ataköy Marina Arena’da sahne alacak. Grubun solisti Durst, Türk hayranlarına özel bir video mesaj paylaşarak "Türk işi Bizkit ve İstanbul'dan daha iyi bir şey düşünemiyorum" dedi Öte yandan Konserin açılışını Görkem Karabudak yapacak.

Nu metal’in öncü gruplarından Limp Bizkit, 14 yıllık hasretin ardından İstanbul’a geri dönüyor. 17 Ağustos 2025’te Ataköy Marina Arena’da iTicket Production ve TemaCC organizasyonuyla düzenlenecek konsere 11 gün kala biletler hızla tükeniyor.

Grubun solisti Fred Durst, Türk hayranlarına hitaben gönderdiği video mesajda heyecanını dile getirdi:

“İstanbul, Türkiye. Tamam. Şunu bir düşün: Limp Bizkit, Türk Stili. Bunu sevdim, sahip olmam lazım. Bu olmalı. Olacak da. Kesinlikle Türk işi Bizkit ve İstanbul'dan daha iyi bir şey düşünemiyorum. Evet. Aynen Öyle..”

Durst’ün coşkulu mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve konser beklentisini daha da yükseltti.

AÇILIŞ GÖRKEM KARABUDAK’TAN

Konserin açılış sahnesinde, Türk müzik sahnesinin çok yönlü ismi Görkem Karabudak yer alacak. Çilekeş ve Bubituzak projelerinin yaratıcılarından olan multi-enstrümanist, solist, besteci ve prodüktör Karabudak, geçtiğimiz yıl yayımladığı “Kontra” EP’si ve “Topyekün Live” albümüyle dikkat çekmişti. Sanatçı, konserde yeni şarkılarının yanı sıra önceki projelerinden seçtiği klasiklerle enerjik bir performans sergileyecek. Karabudak’a sahnede, Türkiye’nin en önemli davulcularından Burak Gürpınar eşlik edecek. Ayrıca yerli hip-hop sahnesinin üretken MC’si Da Poet, özel konuk olarak geceye renk katacak.

