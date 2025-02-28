Temizlik İşçisine Saldırdılar
Zonguldak'ta temizlik işçisi E.D. gece vardiyasında çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 kişinin saldırdığı işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, gece vardiyasında çalışan temizlik görevlisi E.D. (35), kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirirken, yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kdz. Ereğli Belediyesi, saldırıya sert tepki göstererek olayla ilgili tüm yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, saldırıyı kınadıklarını belirterek, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla yasal sürecin hızla başlatıldığını açıkladı. Sivrikaya, "Görevi başındaki personelimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. En kısa sürede faillerin yakalanacağını ümit ediyoruz. Yaralı çalışanımızın tedavisi sürerken, belediye olarak sürecin takipçisi olacağız" dedi.
Kaynak: İHA