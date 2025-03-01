Okulun Önünde Öğrenciyi Bıçakladılar

Kocaeli’de bir ortaokul öğrencisi, okulunun önünde bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, İzmit ilçesi Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple, okul dışından gelen kişiler B.K. isimli öğrenciyi sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan öğrenci için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, B.K.’yi ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA