Okulun Önünde Öğrenciyi Bıçakladılar

Kocaeli'de bir ortaokulun önünde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Ortaokul öğrencisi, okul dışından gelen kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Okulun Önünde Öğrenciyi Bıçakladılar

Kocaeli’de bir ortaokul öğrencisi, okulunun önünde bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, İzmit ilçesi Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple, okul dışından gelen kişiler B.K. isimli öğrenciyi sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan öğrenci için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, B.K.’yi ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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