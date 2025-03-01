Yaşlı Çiftin Acı Ölümü: Sahur Yapıp Uyudular, Çıkan Yangında Can Verdiler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki Murat Ekiz ve 81 yaşındaki eşi Naciye Ekiz hayatını kaybetti. Nif Mahallesi'nde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Alevler ekipler tarafından söndürülse de evde yapılan incelemede yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yangının, çiftin sahur yaptıktan sonra uyumasının ardından odun sobasından kaynaklandığı belirlendi. Murat ve Naciye Ekiz’in cenazeleri, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA