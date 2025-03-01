Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 7 çocuk babası Kemal Önal, evinde ölü bulundu. Yunus Emre Mahallesi’ndeki apartmanında kendisinden haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Önal’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Önal’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen Önal’ın vücudunda iz ve morluklar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA