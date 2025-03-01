Kütahya’da Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Alınan bilgilere göre, Tavşanlı - Tepecik karayolu 2'inci kilometresinde Mehmet K., (70) kontrolündeki 43 HU 745 plakalı araç Tepecik Beldesi istikametine ilerlediği esnada arkadan gelen Halil İbrahim B., (51) idaresindeki 43 AD 296 plakalı aracın çarpması sonucu araçta yolcu olarak bulunan T. B.(49) yaralandı.

Kazada yaralanan T.B., olay yerine gelen ambulans ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA