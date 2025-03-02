Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı

İstanbul Kağıthane’de Mekki Kahraman, sevgilisi tarafından tuzağa düşürülerek darp ve gasp edildiğini iddia etti. Kahraman’ın davacı olması sonrasında şüpheli Ömer D. adli kontrolle serbest bırakılırken, genç adam “O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum” diyerek tepki gösterdi.

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Kağıthane’de Harmantepe Mahallesi’nde evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman, eşinden kaçıp sığınma evine yerleşen Gülcihan D. ile tanıştı. Kahraman ve Gülcühan D. bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.

Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

VİDEO ÇEKEREK TEHDİT ETTİ

Kahraman’ın iddiasına göre, Gülcihan D., 3 ay sonra hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman’a ayrılmak istedi. Ertesi gün eşyalarını almak için eve gelen Mekki Kahraman Ömer D. isimli kişi tarafından darp edildi. Şüpheli o anları video çekerek Mekki Kahraman’ın tehdit etti.

Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı - Resim : 2

SERBEST BIRAKILDI

Kimliğine de el konulan Mekki Kahraman, darp raporu alarak hem sevgilisinden hem de Ömer D.’den şikayetçi oldu. Hakkında 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp' suçlarından adli işlem yapılan Ömer D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı - Resim : 3

'EV TUTMAK İSTİYORUM DEDİ'

Yaşananlar nedeniyle çalıştığı hastanede görevine son verildiğini belirten Mekki Kahraman şunları anlattı: Bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim. En azından geleyim eşyamı alayım dedim.

Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı - Resim : 4

'KİMLİĞİMİ ALDI'

Ömer D.’nin kendisini darp etmesi sonrasında düştüğünü belirten Kahraman “O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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