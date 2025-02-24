CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Ateş Püskürdü: Kimin Malını Kime Kiralıyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle satışa ve kiralamaya açılmasına tepki gösterdi. CHP’li Erhan Adem, yazılı açıklamasında meraların tarım ve hayvancılık açısından önemine vurgu yaparak, alınan kararın köylüyü desteklemek yerine adeta kösteklediğini ifade etti. Adem, “Bu karar, tarım ve hayvancılık politikalarının köylüyü desteklemek yerine, adeta kösteklediğinin net bir göstergesidir. Bakanlık, köylünün elinden meraları alarak hangi tarım ve hayvancılık stratejisine hizmet etmeyi amaçlıyor? Kimin malını kime kiralıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

ET VE SÜT FİYATLARI ARTACAK

Meraların sadece köylünün değil, ülke ekonomisinin de önemli kaynaklarından biri olduğunu belirten Adem, genelgenin köylüyü hayvancılıktan koparacağını savundu. Adem, meraların kiralanması ve satılması durumunda hayvancılıkla uğraşan köylünün maliyetlerin altından kalkamayacağını, üretimin düşeceğini ve doğal olarak et ve süt fiyatlarının da artacağını belirtti.

"KÖYLÜYE 'HAYVANCILIĞI BIRAK' MI DEMEK İSTİYORSUNUZ?"

Açıklamasında, yayımlanan genelgeyle ihtiyaç fazlası olarak kaydedilen meraların mevsimlik olarak kiralanacağını ve izinsiz hayvan otlatanların güvenlik güçleri tarafından çıkarılacağını hatırlatan Adem, bu durumun köylüleri zor duruma sokacağını söyledi. "Göçer hayvancılık yapan çiftçilerin, mevsimsel olarak hareket edeceğini bilen Bakanlık, bu koşulları sağlayamayacak çiftçileri adeta cezalandırmış olacak. 'Hayvancılığı bırak' mı demek istiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

"GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILSIN"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan Adem, "Köylünün emeğini hiçe sayan, kamu malını ticarileştiren ve ülkenin gıda harcamalarını tehlikeye atan bu tür kararları sadece bugün değil, hiçbir zaman aklınızdan geçirmemelisiniz" dedi. Genelgenin yürürlükten kaldırılmasını ve köylünün emeğine sahip çıkılmasını isteyen Adem, tarım ve hayvancılık politikalarının köylüyü koruyacak şekilde revize edilmesi gerektiğini savundu.