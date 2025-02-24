TIR'ı Tamir Etmek İsterken Canından Olmuştu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da tamir etmek istediği TIR'ın altında kalan 37 yaşındaki Kazım Yunus Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

TIR'ı Tamir Etmek İsterken Canından Olmuştu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, park halindeki TIR'ı tamir etmek isteyen 37 yaşındaki Kazım Yunus Aktaş, TIR'ın kupa kısmının altında kalarak ağır yaralandı. 19 Şubat'ta Sarıdede Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Aktaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitiren Aktaş, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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