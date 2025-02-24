Mersin Sanayi Odası’nın Kurulması Ekonomiyi Güçlendirecek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Sanayi Odası’nın kurulmasına yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere Mahmut Arslan’ı ziyaret etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Mersin Sanayi Odası’nın Kurulması Ekonomiyi Güçlendirecek

DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Taner Işıkbay ile birlikte Arbel Kurucu Başkanı ve Sanayi Odası’nın kuruluş sürecinde yer alan Mahmut Arslan’la bir araya gelen Ekmen, sanayi odasının kurulmasının bölgedeki sanayiyi, sivil toplumu ve kent lobisini güçlendireceğini belirtti.

Ekmen, sanayi odasının devreye girmesiyle birlikte Mersin’in güçlü sanayi altyapısının daha da gelişeceğini, kentsel kalkınma ve iş gücü piyasasına yönelik çalışmaların ivme kazanacağını vurguladı. Ayrıca, sanayiye odaklı yaklaşımların Mersin’in ekonomik potansiyelini artıracağını ifade etti.

Mersin Sanayi Odası’nın Kurulması Ekonomiyi Güçlendirecek - Resim : 1

“MERSİN, HAK ETTİĞİ EKONOMİK SEVİYEYE ULAŞACAK”

Sanayi Odası’nın kurulmasıyla birlikte kentin ekonomik ve sivil toplum alanlarında hareketlilik yaşanacağını belirten Ekmen, “Üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın doğru bir şekilde önceliklendirilmesi, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Bu sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yönetileceğine inanıyorum. Üretim ekonomisini güçlendirmek için çaba gösteren iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE LOBİ FAALİYETLERİ ÖNEMLİ

Mersin’in sanayi, tarım, lojistik ve turizm hedeflerine ulaşabilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çeken Ekmen, “Valilik, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile 13 milletvekilinin ortak bir istişare zemini oluşturması, kent adına büyük bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

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