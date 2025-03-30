Mesleki Sorumluluk Sigortası Giderek Artıyor! En Çok Başvuran Sektörler Açıklandı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, 2024 yılı itibariyle mesleki sorumluluk sigortası sektörünün yüzde 12-15 oranında büyüme gösterdiğini belirtti. Çiftçi, “Bu artış, dijitalleşen iş dünyasında yeni mesleklerin sigorta kapsamına dahil edilmesinin yanı sıra sektördeki genel farkındalığın da bir göstergesidir. 2024 yılı itibariyle yaklaşık 150 bin meslek mensubu, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdı. Bu sigorta, meslek mensubunun itibarını korurken, hatalı işlemler veya kararlar sonucu oluşabilecek itibar kaybını minimize ediyor” dedi.

PROFESYONEL HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR TEMİNAT

Mesleki sorumluluk sigortası, profesyonel hizmet sağlayıcılarının mesleklerini icra ederken yaptıkları hatalar veya ihmaller sonucu başkalarına verebilecekleri maddi zararlara karşı finansal güvence sağlıyor. Bu sigorta, meslek mensuplarını yasal ve mali sorumluluklardan koruyarak olası tazminat taleplerine karşı güvence sunuyor. Murat Çiftçi, mesleki sorumluluk sigortasının son dönemdeki artışını değerlendirdi ve sektördeki büyümenin dijitalleşen iş dünyasıyla paralel olarak arttığını vurguladı. “Sağlık sektörü, özellikle doktorlar, cerrahlar ve diğer sağlık profesyonelleri, hem yasal zorunluluklar hem de riskli meslek faaliyetleri nedeniyle en fazla sigorta yaptıran grup olarak öne çıkıyor” dedi.

SAĞLIK, HUKUK VE HAVACILIK SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı, sağlık, hukuk ve inşaat gibi yüksek riskli sektörleri içeriyor. Çiftçi, “Sağlık sektöründe yanlış tedavi veya ilaç hataları, hukuk sektöründe yanlış davalar veya hatalı danışmanlık, inşaat sektöründe ise yapısal hatalar gibi durumlar sigorta kapsamında yer alıyor. Ayrıca, havacılık ve finans sektörü de yüksek sorumluluk taşıyan meslekler arasında bulunuyor. Pilotlar, finansal danışmanlar ve mühendisler gibi profesyoneller, güvenlik ihlalleri veya finansal hatalar nedeniyle büyük tazminat talepleriyle karşılaşabilir” dedi.

DİJİTALLEŞME İLE YENİ MESLEKLER SİGORTA KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte, mesleki sorumluluk sigortası kapsamına yeni meslek gruplarının dahil olduğu ifade ediliyor. Murat Çiftçi, özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik ve veri analizi gibi dijital mesleklerin de sigorta kapsamına alındığını belirtti. “Bu meslek grupları, yazılım hatalarından veya siber saldırılardan kaynaklanabilecek zararlar için sigorta yapılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, sağlık teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni alanlar da sigorta kapsamına girmeye başladı” dedi.

PROFESYONELLERE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLIYOR

Mesleki sorumluluk sigortasının profesyonellere sunduğu güvenceyi de değerlendiren Murat Çiftçi, “Mesleki sorumluluk sigortası, profesyonellere işlerini güvenle yapma imkânı tanır. Yüksek risk taşıyan mesleklerde, sigorta profesyonellerin iş sürekliliğini güvence altına alır ve tazminat taleplerine karşı mali koruma sağlar. Ayrıca, sigorta meslek mensubunun itibarını da korur, hatalı işlemler nedeniyle oluşabilecek itibar kaybını minimize eder” açıklamasında bulundu.