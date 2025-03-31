Dolar ve Euro Ne Kadar? (31 Mart Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

Dolar/TL, haftanın ilk günü sabah saatlerinde düşüş yönlü bir seyir izledi. Saat 10.10 itibarıyla dolar, yüzde 0,3 değer kaybederek 37,8490 liradan işlem gördü. Cuma gününü 37,99 seviyesinden kapatan dolar, haftaya değer kaybıyla giriş yaptı.

Aynı saatlerde euro/TL kuru yüzde 0,2 düşüşle 41,0080’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerilemeyle 49,1070 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksi ise yüzde 0,1’lik düşüşle 103,86 seviyesine geriledi.

GÖZLER ALMANYA VE ABD VERİLERİNDE

Yatırımcıların gözü bugün Almanya’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinde olacak. Teknik olarak dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Yeni haftaya sakin başlayan döviz piyasalarında, küresel gelişmelerin ve ekonomik verilerin yön belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi