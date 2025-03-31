Dengeler Değişti, Altında Yeni Rekor Geldi! İşte Nedeni...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Gram altın, 3 bin 804 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 3 bin 118 dolar seviyesine gelerek yeni zirvesini gördü.

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Dengeler Değişti, Altında Yeni Rekor Geldi! İşte Nedeni...

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,1 artışla 3 bin 769 liradan kapatmıştı.

REKOR KIRDI

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 804 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 liradan satılıyor. Ons altın ise yüzde 1 primle 3 bin 118 dolar seviyesinde seyrederek yeni rekorunu kırdı.

Dengeler Değişti, Altında Yeni Rekor Geldi! İşte Nedeni... - Resim : 1

PİYASADA 'TRUMP' ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını açıklamasının ardından artan ticaret savaşı endişeleri, piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Yakın zamanda açıklanması beklenen karşılıklı tarifelerle ilgili gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Ayrıca küresel jeopolitik gerginlikler sürerken, Trump İran’a nükleer anlaşmaya yanaşmaması durumunda ve Rusya’ya ateşkes girişimlerini engellemesi halinde ek tarifeler uygulanacağını duyurdu. Analistler, bu durumun küresel ticaret savaşlarını ve enflasyon endişelerini artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini belirtiyor.

Bugün Almanya’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksi piyasalar tarafından yakından izlenecek. Teknik olarak ise analistler, altının ons fiyatında 3 bin 130 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin ise destek noktası olarak takip edildiğini ifade ediyor.

Dengeler Değişti, Altında Yeni Rekor Geldi! İşte Nedeni... - Resim : 2

ALTIN TAHMİNLERİ YÜKSELMİŞTİ

Ünlü ABD'li Banka Goldman Sachs 2025 yılı sonu için altın tahminlerini yükseltmişti. ABD'nin açıkladığı gümrük tarifesi endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliklerinin yüksek kalması halinde Goldman Sachs, uzun süredir devam eden spekülatif pozisyonlar nedeniyle altının yılsonuna kadar ons başına 3 bin 300 dolara yükselebileceğini öngördüğünü açıklamıştı.

Danimarkalı finans devi Saxo Bank da 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 ABD dolarına yükseltmişti.

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Kaynak: AA

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