Mehmet Şimşek'ten 'Enflasyon' Mesajı: Piyasada Yaşananlar Sonrası Rakamları Ortaya Serdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayınladı. Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi reel sektör için ise yüzde 41,1 oldu. Hanehalkı enflasyon beklentileri ise 0,1 puanlık bir artış yaşadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal meyda hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ENFLASYON DÜŞENE KADAR TAVİZ YOK!

"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı" bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi