Mehmet Şimşek'ten 'Enflasyon' Mesajı: Piyasada Yaşananlar Sonrası Rakamları Ortaya Serdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Piyasada yaşanan oynaklık sonrası enflasyonla mücadele sürecinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Şimşek o konuya, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" diyerek açıklık getirdi.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'ten 'Enflasyon' Mesajı: Piyasada Yaşananlar Sonrası Rakamları Ortaya Serdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayınladı. Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi reel sektör için ise yüzde 41,1 oldu. Hanehalkı enflasyon beklentileri ise 0,1 puanlık bir artış yaşadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal meyda hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ENFLASYON DÜŞENE KADAR TAVİZ YOK!

"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı" bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Mehmet Şimşek'ten 'Enflasyon' Mesajı: Piyasada Yaşananlar Sonrası Rakamları Ortaya Serdi - Resim : 1

Merkez Bankası'ndan Enflasyon Tahmini! Vatandaşın Beklentisinde YükselişMerkez Bankası'ndan Enflasyon Tahmini! Vatandaşın Beklentisinde YükselişEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kocaeli'nin Karton Devi Resmen İflas Etti Kocaeli'nin Karton Devi Resmen İflas Etti
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Milyonlar Merak Ediyordu! Bakan Bayraktar Açıkladı... Elektriğe Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı... Elektriğe Zam Gelecek mi?
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek