Merkez Bankası'ndan Enflasyon Tahmini! Vatandaşın Beklentisinde Yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

12 AYLIK ENFLASYONDA BEKLENTİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3 puan artarak yüzde 31,3 oldu.

MART AYI ENFLASYONU NE OLACAK?

Mart 2025 enflasyon rakamları öncesi kurumların da enflasyon beklenti anketleri gelmeye başladı. Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB-EGE mart ayı bültenini yayımladı. Buna göre, FKB-EGE, şubatta bir önceki aya göre 2,78 puan artarak 100,68 puana yükseldi. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre mart enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi