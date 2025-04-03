Doruk Peyzaj'ın Konkordato Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi

1985 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Doruk Peyzaj, ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Ancak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Doruk Peyzaj'ın Konkordato Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi

Mahkemenin verdiği son kararda, Doruk Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan konkordato davası, davacının feragat etmesi nedeniyle reddedildi. Ayrıca, şirketin talebiyle ilgili daha önce alınan tedbir kararlarının kaldırılmasına ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurulabileceğini belirtti. Başvurular, mahkemeye veya bir Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dilekçe verilerek yapılabilecek. Ancak, başvuru için istinaf harç ve masraflarının ödenmesi gerektiği de vurgulandı.

Mahkeme, dava sonucuna ilişkin olarak istinaf başvurusunda bulunma hakkını tanıdı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurulabileceğini duyurdu.

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