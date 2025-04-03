Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: 'Sınırlı Kalmasını Bekliyoruz'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon martta 2,46 oldu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 38,10 olduğu kaydedildi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şimşek, “Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, fiyat istikrarı hedefine dikkat çektiği açıklamasında, “Tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.



Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.



Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi