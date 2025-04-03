İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor

2025 yılı Nisan ayında emekli maaşı promosyon tutarlarını belirleyen İş Bankası, maaş tutarına göre yapılan promosyon ödemelerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Banka promosyonları
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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor - Resim: 1

İş Bankası, emeklilere yönelik düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında, 3 yıl süreyle maaşlarını banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor - Resim: 2

MAAŞ TUTARINA GÖRE PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emeklilerin maaş tutarına göre belirlenen promosyon rakamları şu şekilde sıralandı:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL nakit promosyon

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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor - Resim: 3

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL nakit promosyon

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL nakit promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL nakit promosyon

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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor - Resim: 4

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarının banka hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde yapacak. Yeni emekli maaşı alacak kişilerin promosyon ödemeleri, promosyona esas maaşın İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından 3 iş günü içerisinde yatırılacak.

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İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor - Resim: 5

İş Bankası'nın emekli maaş promosyonu kampanyası, emeklilerin banka üzerinden maaş almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

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