İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
2025 yılı Nisan ayında emekli maaşı promosyon tutarlarını belirleyen İş Bankası, maaş tutarına göre yapılan promosyon ödemelerini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası, emeklilere yönelik düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında, 3 yıl süreyle maaşlarını banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
MAAŞ TUTARINA GÖRE PROMOSYON ÖDEMELERİ
Emeklilerin maaş tutarına göre belirlenen promosyon rakamları şu şekilde sıralandı:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL nakit promosyon
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL nakit promosyon
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL nakit promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL nakit promosyon
PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarının banka hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde yapacak. Yeni emekli maaşı alacak kişilerin promosyon ödemeleri, promosyona esas maaşın İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından 3 iş günü içerisinde yatırılacak.
İş Bankası'nın emekli maaş promosyonu kampanyası, emeklilerin banka üzerinden maaş almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.