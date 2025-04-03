Petrobras’tan Büyük Hidrokarbon Keşfi: Yeni Rekor Olacak

Brezilya’nın devlet petrol şirketi Petrobras, Şubat ve Mart aylarında üç farklı bölgede önemli hidrokarbon keşifleri gerçekleştirdi.

Petrobras’tan Büyük Hidrokarbon Keşfi: Yeni Rekor Olacak

Santos Havzası’ndaki Aram bloğu, Campos Havzası’ndaki Norte de Brava bloğu ve Buzios sahasının batısında yer alan kuyularda yapılan keşiflerin, şirketin üretim planlarını hızlandırarak zirveye taşıması bekleniyor.

ŞİRKETİN ÜRETİMDEKİ HEDEFİ ÖNE ÇEKİLECEK

Reuters’a konuşan Petrobras Arama ve Üretim Başkanı Sylvia dos Anjos, yapılan keşiflerin şirket açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Keşfedilen rezervlerin hacmiyle ilgili testlerin sürdüğünü ifade eden Anjos, kesin rakamlar vermekten kaçınırken, bu yeni kaynakların firmanın zirve üretim planlarını bir yıl öne çekebileceğini vurguladı.

Petrobras’tan Büyük Hidrokarbon Keşfi: Yeni Rekor Olacak - Resim : 1

BUZIOS SAHASI İÇİN YENİ ÜRETİM GEMİSİ İHALESİ GÜNDEMDE

Rio de Janeiro’da düzenlenen bir etkinlik sonrası açıklama yapan Anjos, şirket yönetiminin bu hafta içinde Buzios sahası için yeni bir üretim gemisi kiralama ihalesini de değerlendireceğini söyledi.

İHALE 2025’İN İLK YARISINDA AÇIKLANABİLİR

Petrobras yönetiminin onay vermesi halinde, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek ihalenin 2025 yılının ilk yarısında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Fiat Egea için Faizsiz Taksitli Satışa Başladı: Aylık 25.000 Liraya Araç Sahibi Olma FırsatıFiat Egea için Faizsiz Taksitli Satışa Başladı: Aylık 25.000 Liraya Araç Sahibi Olma FırsatıEkonomi
Fiyatı Altını Solladı, Yüzde 500 Zam Geldi! Markette Etiketini Gören Gözlerine İnanamadıFiyatı Altını Solladı, Yüzde 500 Zam Geldi! Markette Etiketini Gören Gözlerine İnanamadıEkonomi
Aklı Beş Karış Havada Olan Kan Grubu Ortaya Çıktı: Bir Şeyi On Kere Anlatmak GerekiyorAklı Beş Karış Havada Olan Kan Grubu Ortaya Çıktı: Bir Şeyi On Kere Anlatmak GerekiyorYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Petrol Brezilya
Euro Uçuşa Geçti, 2015'ten Beri İlk Euro Uçuşa Geçti, 2015'ten Beri İlk
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek