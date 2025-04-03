Petrobras’tan Büyük Hidrokarbon Keşfi: Yeni Rekor Olacak

Santos Havzası’ndaki Aram bloğu, Campos Havzası’ndaki Norte de Brava bloğu ve Buzios sahasının batısında yer alan kuyularda yapılan keşiflerin, şirketin üretim planlarını hızlandırarak zirveye taşıması bekleniyor.

ŞİRKETİN ÜRETİMDEKİ HEDEFİ ÖNE ÇEKİLECEK

Reuters’a konuşan Petrobras Arama ve Üretim Başkanı Sylvia dos Anjos, yapılan keşiflerin şirket açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Keşfedilen rezervlerin hacmiyle ilgili testlerin sürdüğünü ifade eden Anjos, kesin rakamlar vermekten kaçınırken, bu yeni kaynakların firmanın zirve üretim planlarını bir yıl öne çekebileceğini vurguladı.

BUZIOS SAHASI İÇİN YENİ ÜRETİM GEMİSİ İHALESİ GÜNDEMDE

Rio de Janeiro’da düzenlenen bir etkinlik sonrası açıklama yapan Anjos, şirket yönetiminin bu hafta içinde Buzios sahası için yeni bir üretim gemisi kiralama ihalesini de değerlendireceğini söyledi.

İHALE 2025’İN İLK YARISINDA AÇIKLANABİLİR

Petrobras yönetiminin onay vermesi halinde, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek ihalenin 2025 yılının ilk yarısında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi