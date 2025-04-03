Fiyatı Altını Solladı, Yüzde 500 Zam Geldi! Markette Etiketini Gören Gözlerine İnanamadı

ZAM ORANI YÜZDE 500 GEÇTİ

Kaliteli zeytinyağına 1 yılda gelen zam oranı yüzde 500'ün üzerine çıkarak yüzde 542 oldu. Bu artışla birlikte zeytinyağı, son bir yılda altın, döviz ve borsadan daha fazla değer kazanan bir ürün haline geldi. Geçmişte 20 litrelik yıllık tüketimi için yaklaşık 1.400 TL ödeyen bir aile, bu yıl aynı miktar için 9.000 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.