Fiyatı Altını Solladı, Yüzde 500 Zam Geldi! Markette Etiketini Gören Gözlerine İnanamadı
Bir zamanlar sofraların vazgeçilmezi olan ve sıvı altın olarak bilinen şifa deposu zeytinyağının fiyatı dudak uçuklattı. 1 yılda yüzde 500'ün üzerinde yapılan zamla altın, döviz ve borsadan daha fazla değer kazanan zeytinyağın litresi 450 TL’ye satılmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk mutfağının en temel ve sağlıklı bileşenlerinden biri olan zeytinyağı, yaşanan son fiyat artışlarıyla birlikte adeta erişilmesi zor bir ürüne dönüştü. Kuraklık, iklim değişikliği ve yüksek enflasyonun etkisiyle zeytinyağı fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz yıl ortalama 70 TL’den satılan bir litre zeytinyağı, bugün 450 TL'yi buluyor.
ZAM ORANI YÜZDE 500 GEÇTİ
Kaliteli zeytinyağına 1 yılda gelen zam oranı yüzde 500'ün üzerine çıkarak yüzde 542 oldu. Bu artışla birlikte zeytinyağı, son bir yılda altın, döviz ve borsadan daha fazla değer kazanan bir ürün haline geldi. Geçmişte 20 litrelik yıllık tüketimi için yaklaşık 1.400 TL ödeyen bir aile, bu yıl aynı miktar için 9.000 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.
REKOLTE DÜŞTÜ, FİYATLAR UÇTU
Zeytin üretiminde yaşanan sıkıntılar da fiyat artışının en önemli nedenlerinden biri. Özellikle üretimin yoğun olduğu bölgelerde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle verim düştü. Bu da zeytinyağı arzının azalmasına ve fiyatların hızla yükselmesine yol açtı. Uzmanlara göre, 2024 sezonu zeytinyağı rekoltesi son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELER?
Zeytinyağı, özellikle sızma (extra virgin) türü, kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir.
Kötü kolesterolü (LDL) düşürürken, iyi kolesterolü (HDL) artırır.
Kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.
İçeriğindeki E vitamini, polifenoller ve oleik asit, vücuttaki serbest radikallerle savaşır.
Hücre hasarını önler, yaşlanma sürecini yavaşlatır.
Zeytinyağında bulunan oleokantal, ibuprofen benzeri anti-inflamatuar (iltihap önleyici) etki gösterir.
Romatizmal hastalıklar ve eklem iltihaplarına karşı destekleyicidir.
Mideyi korur, ülser ve gastrit gibi sorunlara karşı rahatlatıcı etkisi vardır.
Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler.
Sağlıklı yağlar, beyin hücrelerinin gelişimi ve korunması için hayati öneme sahiptir.
Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.
Nemlendirici etkisiyle kuru ciltleri besler, yumuşatır.
Saç derisini besler, saçlara doğal parlaklık kazandırır.
Antioksidan yapısı sayesinde bazı araştırmalarda, özellikle meme ve bağırsak kanserlerine karşı koruyucu etki gösterdiği belirtilmiştir.
Düşük glisemik etkisi ile kan şekerini ani yükseltmez, diyabet hastaları için de sağlıklı bir yağ alternatifidir.