Fiat Egea için Faizsiz Taksitli Satışa Başladı: Aylık 25.000 Liraya Araç Sahibi Olma Fırsatı
Fiat, Türkiye’de otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir kampanyayı duyurdu. Ünlü Egea modeli için başlatılan faizsiz taksitli ödeme seçeneği ile kullanıcılar, aylık 25.000 TL taksitle araç sahibi olabilecek. Ancak, bu kampanya yalnızca peşinat ödemesinin ardından geçerli ve araç fiyatının tamamını kapsamıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat’ın en dikkat çekici modellerinden biri olan Egea, 2025 model yılı için Sedan ve Cross gövde seçenekleriyle satışa çıktı. Her iki gövde tipi, kendi içinde dört farklı donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. En uygun donanım seçenekleri ise Sedan gövdesinde Easy, Cross gövdesinde ise Street olarak belirlendi.
FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DUYURULDU
Fiat, 2025 model yılı Egea için 1 Nisan 2025 itibariyle başlattığı faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine topladı. Kampanya kapsamında, 150.000 TL krediye, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile başvurulabiliyor. Aylık ödeme tutarı ise 12.500 TL olarak belirlenmiş. Ancak, bu kampanya sadece sınırlı sayıda araç için geçerli olup, 3 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Kampanya kapsamında, bir defalık kredi tahsis ücreti olarak 862,5 TL ve rehin tesis ücreti olarak ise 321,59 TL talep ediliyor. Kampanyanın Fiat ve Koç Fiat Kredi tarafından onaylanmasının ardından, koşullarda değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.
EGEA MODELİNİN FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI
Fiat, 2025 model yılı Egea Sedan ve Egea Cross için fiyat listelerini de paylaştı. İşte 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olan fiyatlar:
EGEA SEDAN EASY DONANIM FİYAT LİSTESİ
1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel, Benzinli): Fiyatı: 1.104.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.004.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel, Dizel): Fiyatı: 1.362.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.269.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik, Dizel): Fiyatı: 1.505.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: Yok
EGEA CROSS STREET DONANIM FİYAT LİSTESİ
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ (Manuel, Benzinli): Fiyatı: 1.199.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.119.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ (Otomatik, Dizel): Fiyatı: 1.584.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.459.900 TL
Fiat’ın sunduğu bu fırsatlar, otomobil almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Ancak, kampanya koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurularak, daha fazla bilgi almak isteyenlerin Fiat ile iletişime geçmesi öneriliyor.