Fiat Egea için Faizsiz Taksitli Satışa Başladı: Aylık 25.000 Liraya Araç Sahibi Olma Fırsatı

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DUYURULDU

Fiat, 2025 model yılı Egea için 1 Nisan 2025 itibariyle başlattığı faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine topladı. Kampanya kapsamında, 150.000 TL krediye, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile başvurulabiliyor. Aylık ödeme tutarı ise 12.500 TL olarak belirlenmiş. Ancak, bu kampanya sadece sınırlı sayıda araç için geçerli olup, 3 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Kampanya kapsamında, bir defalık kredi tahsis ücreti olarak 862,5 TL ve rehin tesis ücreti olarak ise 321,59 TL talep ediliyor. Kampanyanın Fiat ve Koç Fiat Kredi tarafından onaylanmasının ardından, koşullarda değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.