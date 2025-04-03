Dünyanın En Tehlikeli Şehirleri Belli Oldu: Burada Sokakta Yürümek Bile Cesaret İster

Dünyanın dört bir yanı nefes kesici doğal güzellikler, tarihî yapılar ve kültürel zenginliklerle doluyken, bazı şehirler ise yüksek suç oranları ve güvenlik riskleriyle adeta kara listeye girmiş durumda. Her yıl yayımlanan raporlar, hangi şehirlerin ziyaretçiler için ciddi tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

CİNAYET ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Daily Mail, Statista ve Yahoo Finance gibi kaynakların verilerine göre hazırlanan son raporda, şiddet olaylarının en fazla yaşandığı şehirler sıralandı. Bu şehirlerde cinayet, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar olağan hale gelmiş durumda. Özellikle Latin Amerika ülkeleri listenin üst sıralarında yer alıyor.