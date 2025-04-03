Dünyanın En Tehlikeli Şehirleri Belli Oldu: Burada Sokakta Yürümek Bile Cesaret İster
Hazırlanan son raporlara göre dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanındaki bazı şehirler, yüksek suç oranları ve güvenlik tehditleriyle adeta tehlikenin merkezi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanı nefes kesici doğal güzellikler, tarihî yapılar ve kültürel zenginliklerle doluyken, bazı şehirler ise yüksek suç oranları ve güvenlik riskleriyle adeta kara listeye girmiş durumda. Her yıl yayımlanan raporlar, hangi şehirlerin ziyaretçiler için ciddi tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor.
CİNAYET ORANLARI ÇOK YÜKSEK
Daily Mail, Statista ve Yahoo Finance gibi kaynakların verilerine göre hazırlanan son raporda, şiddet olaylarının en fazla yaşandığı şehirler sıralandı. Bu şehirlerde cinayet, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar olağan hale gelmiş durumda. Özellikle Latin Amerika ülkeleri listenin üst sıralarında yer alıyor.
TURİSLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ
Liste, yalnızca suç oranlarını değil, sosyal eşitsizlik, uyuşturucu ticareti ve çete faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkilerini de yansıtıyor. Uzmanlar, bu şehirlerde turistlerin yalnız seyahat etmemesini ve özellikle geceleri dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.
Görülmeye değer yerlerin yanı sıra uzak durulması gereken lokasyonları bilmek, güvenli bir seyahat planı için her zaman önemli.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 10 ŞEHRİ
10-Acapulco (Meksika)
Bir zamanlar tatil cenneti olarak bilinen bu kıyı şehri, artık suçla anılıyor. 100 bin kişi başına düşen cinayet oranı: 65,55
9-Ciudad Juárez (Meksika)
ABD sınırındaki konumu nedeniyle çete savaşlarının merkezi haline gelen şehirde cinayet oranı: 67,69
8-New Orleans (ABD)
Kültürü ve caz müziğiyle ünlü şehir, şiddet olaylarıyla gölgeleniyor. Cinayet oranı: 70,56
7-Uruapan (Meksika)
Doğal güzellikleriyle büyüleyen şehirde cinayet oranı: 78,26
6-Celaya (Meksika)
Sıcak atmosferi ve canlı sokaklarıyla tanınsa da 100 bin kişide 99,64 cinayet oranıyla dikkat çekiyor.
5- Tijuana (Meksika)
Gece hayatı ve sınır hareketliliğiyle bilinen şehirde cinayet oranı: 105,12
4-Zacatecas (Meksika)
Tarihi zenginliğiyle öne çıkan Zacatecas’ta cinayet oranı: 134,62
3-Ciudad Obregón (Meksika)
Çatışmaların merkezinde yer alan şehirde oran: 138
2-Zamora (Meksika)
Sessiz sokakları tehlikenin gölgesinde. Cinayet oranı: 177,73
1-Colima (Meksika)
Listenin zirvesinde yer alan şehir adeta bir kabus. Cinayet oranı: 181,94