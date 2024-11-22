Önce Bade İşçil, Şimdi Pınar Altuğ... Oyunculukta 'Tip' Paradoksu!

Yıllar önce Bade İşçil'in gündem olan "Fakir kadın rollerine tipim müsait değil" açıklaması sonrası benzer bir açıklama yine sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ, ekranlara dönmek için istediği türden bir rol bulamadığını söylerken, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden" diye konuştu.

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Önce Bade İşçil, Şimdi Pınar Altuğ... Oyunculukta 'Tip' Paradoksu!

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, ekranlara dönmekle alakalı gazetecilere açıklamalar yaptı. Altuğ, ekranları özlediğini belirterek, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" dedi.

2. Sayfa'nın haberine göre; basının "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna karşılık olarak Pınar Altuğ, "Olabilir tabii… Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden" ifadelerini kullandı.

Önce Bade İşçil, Şimdi Pınar Altuğ... Oyunculukta 'Tip' Paradoksu! - Resim : 1

AKILLARA BADE İŞÇİL GELDİ

Altuğ'un açıklamasının sosyal medyada gündem olmasının ardından akıllara yıllar önce Bade İşçil'in yaptığı benzer bir açıklama geldi. İşçil'in devamlı zengin kadın rollerini oynamasıyla ilgili "Fakir kadın rollerine tipim müsait değil" demesi magazin gündemine oturmuştu.

Önce Bade İşçil, Şimdi Pınar Altuğ... Oyunculukta 'Tip' Paradoksu! - Resim : 2

TAMER KARADAĞLI'NIN AÇIKLAMASI SORULDU

Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın gündem olan "Lale devri bitti" açıklamasına yanıt veren Altuğ, "İşin içini bilemem. Hayatım boyunca çalışmadan para kazanmadım. Çalışmadan para verilmez. Her mesleği yapan emek harcıyor. Böyle bir şey varsa yaklaşım yanlış değil" sözleri geldi.

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