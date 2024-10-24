İBB'den Dev Bütçe, Şevval Sam’dan da Fazla! Hadise'nin Konserden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Şevval Sam konseri için 5 milyon 300 bin TL bütçe ayırdığı ortaya çıkmıştı. Fahiş düzeydeki yüklü ödenek sosyal medyada büyük tepki görürken İBB'nin de Hadise’ye ödeyeceği ücret Şevval Sam’dan da fazla olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Şevval Sam konseri için 5 milyon 300 bin TL bütçe ayırdığının ortaya çıkması gündem oldu. İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konserde Hadise, Emir Can İğrek ve Burak Yeter sahne alacak. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek konser için Hadise'ye yüklü miktar ödeme yapılacak.
HADİSE'YE FAHİŞ ÖDENEK
İddiaya göre İBB, Hadise konseri için tam 6 milyon TL bütçe ayırdı. Fahiş düzeydeki ödeme sosyal medyada büyük tepki görürken İstanbul'da kaynakların kullanımı tartışmaları yükseldi.
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