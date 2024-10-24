İBB'den Dev Bütçe, Şevval Sam’dan da Fazla! Hadise'nin Konserden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Şevval Sam konseri için 5 milyon 300 bin TL bütçe ayırdığının ortaya çıkması gündem oldu. İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konserde Hadise, Emir Can İğrek ve Burak Yeter sahne alacak. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek konser için Hadise'ye yüklü miktar ödeme yapılacak.

HADİSE'YE FAHİŞ ÖDENEK

İddiaya göre İBB, Hadise konseri için tam 6 milyon TL bütçe ayırdı. Fahiş düzeydeki ödeme sosyal medyada büyük tepki görürken İstanbul'da kaynakların kullanımı tartışmaları yükseldi.