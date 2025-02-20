Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı

Kars'ta dün geceden beri etkisini artıran kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar ve yoğun tipi nedeniyle 100 köyüne ulaşım kesilirken, ekipler kapanan yolları açmak için çaba sarf ediyor.

Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı

Dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili şekilde yağan kar il genelinde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürürken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 100 köye ulaşım kesildi.

Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı - Resim : 1

Merkeze bağlı 16, Akyaka'da 22, Arpaçay'da 11, Kağızman'da 4 Sarıkamış'ta 30 ve Susuz'da 17 olmak üzere toplamda 100 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı - Resim : 2

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 16 derece olarak ölçülüyor.

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Kaynak: İHA

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