Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı

Dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili şekilde yağan kar il genelinde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürürken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 100 köye ulaşım kesildi.

Merkeze bağlı 16, Akyaka'da 22, Arpaçay'da 11, Kağızman'da 4 Sarıkamış'ta 30 ve Susuz'da 17 olmak üzere toplamda 100 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 16 derece olarak ölçülüyor.

Kaynak: İHA