Herkes Bir Merakla Siteye Girdi: TÜSİAD Başkanı'nın Sitesi Kapandı

TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda Türkiye’deki politik ve yargı süreçlerindeki aksaklıklara ilişkin eleştirileri nedeniyle dün polis eşliğinde ifadeye götürülen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras

Bu gelişmelerin ardından TÜSİAD’ın başkanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu isimlerin internet sitelerine girmek isterken, Turan’ın şirketi Ode Yalıtım’ın internet sitesi yoğunluk nedeniyle devre dışı kaldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

TÜSİAD Başkanı ODE Yalıtımın şirketinin web sitesi kullanıcıların fazla tıklaması nedeniyşe çöktü. Siteye girmek isteyen kullanıcılar ‘509 hatası Bandwidth Limit Exceeded’ yazısı ile karşılaştı.

Söz konusu hatanın, bant genişliği nedeniyle alınan hosting hizmetinin gelen trafiği karşılamadığında ortaya çıktığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanlarının açıklamalarının ardından haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başkanlara “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltilirken, Aras ve Turan hakimlikte dün ifade verdi. Başkanlar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi