İstanbul’da Kuryeler Çalışıyor mu? 21 Şubat 2025 Motosiklet ve Kurye Yasağı Ne Zaman Bitecek?
Yoğun kar yağışının etkisi altındaki İstanbul’da, Valilik kararıyla moto kuryelerin ve motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Vatandaşlar, motosiklet ve kurye yasağının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle İstanbul Valiliği, motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. İstanbul Valisi Davut Gül, kötü hava koşulları ve kar yağışının 24 Şubat Pazartesi akşamına kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Valiliğin açıklamasının ardından vatandaşlar, motosiklet ve kurye yasağının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek?
MOTOSİKLET VE KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Moto kurye ve motosiklet yasağı, 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasak, şehir genelindeki tüm motosiklet araçlarını ve kurye hizmetlerini kapsıyor. Valilikten yapılan açıklamada, yasağın ne zaman kaldırılacağına ilişkin kararın hava şartlarına göre alınacağı ve ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.
KOCAELİ VE SİNOP’TA DA YASAKLAR DEVREDE
İstanbul’un ardından benzer bir karar Kocaeli ve Sinop illerinde de alındı. Kocaeli ve Sinop’ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı. Yerel yönetimler, vatandaşların güvenliği için ek önlemler almaya devam ediyor.