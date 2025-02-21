İstanbul’da Kuryeler Çalışıyor mu? 21 Şubat 2025 Motosiklet ve Kurye Yasağı Ne Zaman Bitecek?

MOTOSİKLET VE KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Moto kurye ve motosiklet yasağı, 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasak, şehir genelindeki tüm motosiklet araçlarını ve kurye hizmetlerini kapsıyor. Valilikten yapılan açıklamada, yasağın ne zaman kaldırılacağına ilişkin kararın hava şartlarına göre alınacağı ve ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.