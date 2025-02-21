Fırıncıya Silahlı Saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir fırıncı silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. 53 yaşındaki Atılgan Terru, fırınının önünde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Terru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fırıncıya Silahlı Saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir fırıncı silahsaldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Cami Nur Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 53 yaşındaki Atılgan Terru, fırınının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Beş el ateş edilerek yaralanan Terru, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlatırken, Terru’nun ifadesinde bir süredir meslektaşları tarafından tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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