Erzurum'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti.

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Erzurum'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Saat 15:27'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti. AFAD, depremin derinliğini 6.94 kilometre olarak duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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