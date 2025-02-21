Erzurum'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Saat 15:27'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti. AFAD, depremin derinliğini 6.94 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi