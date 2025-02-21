Erzurum'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti.
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.
Saat 15:27'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 21, 2025
MOLLAKULAC-HINIS (ERZURUM) https://t.co/z8vhb9RHb5
21.02.2025, 15:27:38 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti. AFAD, depremin derinliğini 6.94 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Hınıs (Erzurum)
Tarih:2025-02-21
Saat:15:27:37 TSİ
Enlem:39.27667 N
Boylam:41.76833 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/N5w2ULq39C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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