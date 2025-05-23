Ebru Yaşar Cannes’da Fırtına Gibi Esti! Kırmızı Halıda Hollywood Yıldızlarıyla Yarıştı

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Büyük bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu ve Cannes’a uzun yıllardır geldiğini söyleyen Ebru Yaşar festivale katılımıyla ilgili olarak, “Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’ta katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği, hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer” dedi.