İntihar Denilmişti! 2 Yıl Sonra Kamera Kaydıyla Ortaya Çıkan Cinayet

İzmir’in Bornova ilçesinde bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş, evinin banyosunda havlupana asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Duygu Bölükbaş'ın erkek arkadaşı E.T. ve halası S.T. polise verdiği ilk ifadede, genç kadını banyoda ölü halde bulduklarını iddia etti. Erkek arkadaşı E.T., ifadesinde Duygu'nun intihara meyilli olduğunu, yaşadıkları tartışmanın ardından banyoya girdiğini ve cansız bedenini bulduğunu söyledi. Olay, "intihar" olarak kayıtlara geçti.

‘HAVLUYLA KENDİSİNİ ASMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Kızlarının intihar ettiğine inanmayan ailenin yeni deliller sunmasının ardından, savcılık dosyada keşif kararı verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin keşif çalışmalarında, Duygu Bölükbaş'ın havluyla kendisini asmasının mümkün olmadığını, havlupanın bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yüksekliğinde banyo tezgahı olduğunu, Bölükbaş'ın kendisini asması için yeterli yüksekliğin bulunmadığı tespit edildi.

TIRNAKLARINDA SEVGİLİSİNİN DNA’SI ÇIKTI

Aynı zamanda Duygu Bölükbaş'ın tırnaklarında, E.T.'ye ait DNA örnekleri çıktı. Bu durum boğuşmanın delili olarak kayda geçti. Asıldığı iddia edilen çarşafta da boğulmaya elverişli bir düğüm olmadığı belirlendi.

BIÇAKLA DA TEHDİT ETMİŞ

Olay gecesine ait ortaya çıkan görüntülerde, Duygu Bölükbaş’ın sevgilisi E.T. ile tartıştığı, sevgilisinin genç kadını bıçakla tehdit ettiği, genç kadının korkudan ellerini başına doğru kapattığı görüldü. Şüpheli E.T.'nin, vilada kovası da aldığı kameralarca kaydedildi.

KAFASINA SERT CİSİMLE VURULMUŞ

Yapılan çalışmalarda, E.T.'nin Duygu Bölükbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş'ın boğazını sıkarak öldürdüğü soruşturmanın iddianamesinde yer aldı. Cinayet şüphelisi E.T., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

“ÇOK GEÇMEDEN BİR KURBAN DAHA SEÇTİ”

Anne Nuriye Bölükbaş, kızının davasına ilişkin şunları söyledi: Kızımı çok iyi tanıdığım için böyle bir şey yapmayacağına kesinlikle emindim. Bundan dolayı da ne yapmam gerekiyorsa uğraştım. Çabalarımın sonucunu aldığımı düşünüyorum. Benim çabam adaletin yerini bulması, canilerin elini kolunu sallayarak ocaklara ateş düşürmesinler. Yani bir çocuk annesiz kaldı. Şahıs benim kızım öldükten sonra çok geçmeden hayatına birini daha alıp bir kurban daha seçti. Tekrar cezasını almadığı zaman, aynı kurbanlar tekrar tekrar; Duygu olacak, Ayşeler olacak, Fatmalar olacak, bitmeyecek yani. Bundan dolayı adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Benim çabam bu.

Kaynak: DHA