Karadeniz’de Büyük Tehlike, Görülmediği Yer Yok! ‘Herkesin Sırt Çantası ile Gezmesi Lazım’

Dr. Rafet Çağrı Öztürk, Karadeniz’de sayısı son 10 yılda ciddi oranda artan tehlikeye karşı uyardı. Öztürk “Herkesin sırt çantası ile gezmesi lazım. Nehirlerde rastlamadığımız örnek yok” dedi.

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Karadeniz’de Büyük Tehlike, Görülmediği Yer Yok! ‘Herkesin Sırt Çantası ile Gezmesi Lazım’

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Karadeniz’deki büyük bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Dereler, nehirlere bırakılan atıklar sürüklenerek, denizleri kirlilikten neredeyse görünemeyecek hale getirdi.

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, yıldan yıla artan risk için “Son 10 yıla göre mikroplastik sayısında ciddi bir artış oluyor. Nehirlerde mikroplastiğe rastlamadığımız örnek yok” diyerek uyardı.

Karadeniz’de Büyük Tehlike, Görülmediği Yer Yok! ‘Herkesin Sırt Çantası ile Gezmesi Lazım’ - Resim : 1

“HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ARTIYOR”

Karadeniz’deki mikroplastik miktarının Akdeniz’e göre daha fazla olduğunu belirten Öztürk “Karadeniz'de ve Akdeniz'de deniz suyundaki mikroplastikleri karşılaştırdık. Karadeniz'de mikroplastik kirliliğinin çok daha fazla olduğunu bulduk. Bu bizi üzen bir durum oldu. Bunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması artık elzem boyutlara geldi. Karadeniz için korkulan oldu; mikroplastik miktarı her geçen gün de daha fazla artıyor” diyerek son 10 yılda sayısının ciddi oranlara yaklaştığını ifade etti.

Karadeniz’de Büyük Tehlike, Görülmediği Yer Yok! ‘Herkesin Sırt Çantası ile Gezmesi Lazım’ - Resim : 2

Doğu Karadeniz'de mikroplastik kirliliğinin çok ciddi boyutlarda olduğunu fark ettiklerini söyleyen Öztürk “Sakarya Nehri'nden Çoruh Nehri'ne kadar 20'den fazla nehirde çalışma yaptık. Üzücü boyutlara ulaşmış. Her yerde mikroplastik kirliliği var artık” dedi.

Karadeniz’de Büyük Tehlike, Görülmediği Yer Yok! ‘Herkesin Sırt Çantası ile Gezmesi Lazım’ - Resim : 3

“HERKESİN SIRT ÇANTASI İLE GEZMESİ LAZIM”

Plastik kullanımının azaltılması için çağrı yapan Öztürk toplumun alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Öztürk “Torbanın parayla satılması bu işi evet belli boyuta kadar azalttı ama eskisi gibi kese kullanımına dönmemiz lazım. Ya da herkesin sırt çantası ile gezmesi lazım. Toplumun alışkanlıkları değişmediği sürece bizim bu plastik kirliliğinin önüne geçmemiz gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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