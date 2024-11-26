Müge Anlı Canlı Yayında Çileden Çıktı, 'Geri Zekalılar...'

Müge Anlı, canlı yayında çileden çıktı. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Anlı, “Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar geri zekalı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani" dedi.

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Müge Anlı Canlı Yayında Çileden Çıktı, 'Geri Zekalılar...'

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gergin anlar dikkat çekti. Müge Anlı, kendisine yönelik eleştirilere ateş püskürdü.

Geçen günlerde söylediği “Türkiye’de de sosyal yardım var” sözleri eleştirilerin odağına yerleşen ünlü sunucu, bu eleştirilere yanıt verdi. Anlı, canlı yayında bu eleştirilere çok sinirlendi.

Müge Anlı Canlı Yayında Çileden Çıktı, 'Geri Zekalılar...' - Resim : 1

Programda geçen günlere bir katılımcının “Almanya’da sosyal yardım var” sözlerine “Türkiye’de de var” diye yanıt veren Müge Anlı, eleştirilerin hedefi oldu. Kendisine gelen eleştiriler için sert bir çıkış yapan Anlı, “Yok mu sosyal yardım? He siz sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim" dedi.

Müge Anlı Canlı Yayında Çileden Çıktı, 'Geri Zekalılar...' - Resim : 2

Ünlü sunucu sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar geri zekalı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani."

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