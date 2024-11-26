Narin Cinayetinde Kimsenin Bilmediği Detay! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Ağabey Enes'in Gözünün Altındaki İz...

Türkiye’nin yüreğini yakan minik Narin’in cinayetine ilişkin ortaya atılan yeni iddia, şüpheleri yeniden tutuklu ağabey Enes Güran üzerine çevirdi. Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Enes Güran’ın gözündeki izlerin gerçekte ne izi olduğunu açıkladı.

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Narin Cinayetinde Kimsenin Bilmediği Detay! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Ağabey Enes'in Gözünün Altındaki İz...

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin Cinayetinde Kimsenin Bilmediği Detay! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Ağabey Enes'in Gözünün Altındaki İz... - Resim : 1

1 AYLIK ÇALIŞMA SONRASI AÇIKLADI

Kanal D'de canlı yayında katılan Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği önemli bir bilgiyi paylaştı.

Narin’in tutuklu ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklar, kolundaki ısırık izi uzun süre tartışılmış, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerde ise DNA izi bulunamamıştı.

Narin Cinayetinde Kimsenin Bilmediği Detay! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Ağabey Enes'in Gözünün Altındaki İz... - Resim : 2

‘ENES’İN GÖZÜNDEKİ ISIRIK İZİ’ İDDİASI

Enes Güran, sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında gerçekleştiğini iddia etmiş, kolunu ise üzüntüden kendinin ısırdığını ifade etmişti.

Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Enes Güran'ın gözünün altındaki yara izinin ısırık izi olduğunu iddia etti. Kurtbaba, Enes'in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri olduğunu, bu izlerin bir insanın diş izleri olabileceğini öne sürdü.

Kurtbaba'nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar, Narin Güran cinayetinde şüpheleri yeniden ağabey Enes Güran üzerine yönlendirdi.

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Kaynak: İHA

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