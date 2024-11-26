1 Ocak İtibarıyla Geçerli: Pasaport ve Kimlikler Tamamen Değişiyor

BAŞVURU SÜRECİ HIZLANACAK

Yeni nesil fotoğraf makineleri, sadece fotoğraf çekmekle kalmıyor. Parmak izi ve imza gibi biyometrik verileri de kaydediyor ve bu verileri doğrudan ilgili makamlara güvenli bir şekilde iletiyor. Bu sayede başvuru süreci daha da hızlanacak ve güvenlik seviyesi artacaktır.

Bu değişim, profesyonel fotoğrafçıları işsiz bırakmayacak. Fotoğrafçılar hala vesikalık fotoğraf çekmeye devam edebilecek ancak fotoğrafları dijital ortamda ilgili kurumlara göndermek zorunda kalacaklar. Başlangıçta bu duruma karşı çıkan fotoğrafçılar birliği, yeni sistemin avantajlarını gördükten sonra bu duruma uyum sağlamış durumda.