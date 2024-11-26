1 Ocak İtibarıyla Geçerli: Pasaport ve Kimlikler Tamamen Değişiyor
1 Ocak 2025'ten itibaren pasaportlar ve kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor. Almanya'da artık pasaport ve kimlikler sadece dijital fotoğraflarla düzenlenecek.
Kaynak: Artı49
Almanya, pasaport ve kimlik kartı başvurularında önemli bir değişiklik yapacak. 2025 yılından itibaren, klasik basılı pasaport fotoğrafları artık kullanılmayacak. Yerini, dijital dünyanın imkanlarıyla daha hızlı ve pratik hale gelen bir sistem olacak.
Alman hükümeti, bürokratik işlemleri azaltmak ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla bu yeni sisteme geçiyor. Artık kimlik kartı veya pasaport başvurusunda bulunan kişiler, dijital fotoğraf kabinlerinde veya sertifikalı fotoğraf stüdyolarında çekilmiş dijital fotoğraflarını kullanabilecekler. Bu sayede, fotoğrafların basılması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi gibi ek süreçler ortadan kalkacak.
BAŞVURU SÜRECİ HIZLANACAK
Yeni nesil fotoğraf makineleri, sadece fotoğraf çekmekle kalmıyor. Parmak izi ve imza gibi biyometrik verileri de kaydediyor ve bu verileri doğrudan ilgili makamlara güvenli bir şekilde iletiyor. Bu sayede başvuru süreci daha da hızlanacak ve güvenlik seviyesi artacaktır.
Bu değişim, profesyonel fotoğrafçıları işsiz bırakmayacak. Fotoğrafçılar hala vesikalık fotoğraf çekmeye devam edebilecek ancak fotoğrafları dijital ortamda ilgili kurumlara göndermek zorunda kalacaklar. Başlangıçta bu duruma karşı çıkan fotoğrafçılar birliği, yeni sistemin avantajlarını gördükten sonra bu duruma uyum sağlamış durumda.
POSTA İLE TESLİMAT
Bir diğer önemli yenilik ise, kimlik belgelerinin posta yoluyla teslim edilmesi. Artık vatandaşlar, belgelerini almak için ilgili kurumlara gitmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca, kimlik kartlarının geçerlilik sürelerinin dolmasına kısa bir süre kala, vatandaşlara e-posta ile hatırlatma yapılacak. Bu sayede, vatandaşlar yeni kimlik kartı başvurularını zamanında yapabilecek ve ceza alma riskini ortadan kaldırabilecekler.