Sucuk, Tereyağı, Kaşar Peyniri... Mide Bulandıran Liste Uzuyor! Bu Markalara Dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş ürün listesini genişletmeye devam ediyor. Liste genişlerken, mide bulandıran detaylar da ortaya çıkıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ifşalanan firmaların tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yaptığı ortaya konuldu. 25 Kasım’da liste güncellenirken, Adana’da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap 18 Kasım’da yayımlanan listede de dana eti diye at ve eşek eti sattığı gerekçesiyle listeye girmişti.

Listede yer alan ‘Aydil Gazioğlu’ markalı kaşar peynirinin içinden de bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu ortaya çıktı. ‘Ege Baharat’ isimli marka toz biberde ise yabancı madde tespit edildi. Listede bulunan ‘Doğadan Süt Çiftliği’ markalı tereyağından da bitkisel yağ karışımlı olduğu belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi