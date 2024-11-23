Bakanlık Harekete Geçti, Resmi Gazete'de Yayımlandı... Tatlıcılar Dikkat! Gıda Ürünleri İçin Flaş Değişiklik
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla tüm tatlıcılar fruktoz ve glukoz şurubu denetimine tabi tutulacak. İşte yeni kararla ürünlerde yapılması zorunlu olan değişiklik...
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA