Bakanlık Harekete Geçti, Resmi Gazete'de Yayımlandı... Tatlıcılar Dikkat! Gıda Ürünleri İçin Flaş Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla tüm tatlıcılar fruktoz ve glukoz​​​​​​​ şurubu denetimine tabi tutulacak. İşte yeni kararla ürünlerde yapılması zorunlu olan değişiklik...

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bakanlık Harekete Geçti, Resmi Gazete'de Yayımlandı... Tatlıcılar Dikkat! Gıda Ürünleri İçin Flaş Değişiklik - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
Kanser Riskini Artırıyor, Dünya Sağlık Örgütü Doğruladı! Marketlerden Toplatılıyor Kanser Riskini Artırıyor, Dünya Sağlık Örgütü Doğruladı
Kediler Tehdit Altında! Türkiye'den Yunanistan'a İhraç Edilecekti... Mamalardaki Ölümcül Skandal Ortaya Çıktı Kediler Tehdit Altında! Mamalarda Ölümcül Tehlike
Hava Şartları Hasadı Vurdu, Hepsi Tarlada Kaldı: Sivas'ta Üretici Kan Ağlıyor Hava Şartları Hasadı Vurdu, Hepsi Tarlada Kaldı: Sivas'ta Üretici Kan Ağlıyor
Türkiye’de Bir İlk: Toprak Kullanılmadan Hasadı Yapıldı Türkiye’de Bir İlk: Toprak Kullanılmadan Hasadı Yapıldı
Dolandırıcıların Oyununa Gelmeyin... Bu Mesajlara Dikkat! Bakanlık Devreye Girdi, Vatandaşları Uyardı Dolandırıcıların 'Kargo' Oyununa Gelmeyin... Bu Mesajlara Dikkat!
Araç Alacaklar Dikkat! Eski Uygulama Rafa Kalktı, Bu Uygulama Artık Tamamen Zorunlu Eski Düzenleme Rafa Kalktı, Bu Uygulama Artık Tamamen Zorunlu
Kastamonu'nda Kendiliğinden Yetişiyor, 900 Ton Hasadı Yapıldı: Avrupa'nın Gözdesi Oldu Kapış Kapış Satılıyor Kastamonu'nda Kendiliğinden Yetişiyor, 900 Ton Hasadı Yapıldı: Avrupa'nın Gözdesi Oldu
Hatay'da Son Hasat Yapıldı: Fiyatlar Uçtu, Kilosu 120 Liradan Satılıyor Hatay'da Son Hasat Yapıldı: Fiyatlar Uçtu, Kilosu 120 Liradan Satılıyor
Niğde'de Sevgililerin Ölümünde Korkunç Detaylar: Çekiçle Defalarca... Niğde'de Sevgililerin Ölümünde Korkunç Detaylar
Bakanlık Duyurdu! Kamu Binaları İçin Yeni Zorunluluk... Denetimler Başlıyor Bakanlık Duyurdu! Denetimler Başlıyor
Mandalina Yemek de 'Zehir' Oldu! Yasaklanması Gündemdeydi... Slovakya Sınırdan Çevirdi, Türkiye'ye İade Etti Yasaklanması Gündemdeydi... Mandalina Yemek de 'Zehir' Oldu
Rize'den Korkunç Görüntüler: Tam 60 Ton Toprak Evlere Doldu Tam 60 Ton Toprak Evlere Doldu