Sevilerek Tüketilen Konservede Ölümcül Bakteri Bulundu! Marketlerden Apar Topar Geri Çekiliyor
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Tesco markasına ait Tzatziki Dip adlı üründe salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, bu ürünün sağlık açısından ciddi risk taşıdığı belirtilerek, marketlerden derhal toplatılması gerektiği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
FSA’nın yürüttüğü testler sonucunda, Tesco’nun 200 gramlık Tzatziki Dip ambalajlarında salmonella bakterisine rastlandığı açıklandı. Yetkililer, bu ürünleri satın alan kişilerin kesinlikle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
PARA İADESİ YAPILACAK
Tesco ise sorunun farkında olduklarını belirterek, ilgili ürünü satın alan müşterilere para iadesi yapılacağını duyurdu. Şirket, aynı zamanda ürünün hızla raflardan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
SALMONELLA NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?
Salmonella, insan bağırsağını etkileyen ciddi bir bakteriyel enfeksiyona neden olan mikroorganizmalardır. Genellikle kontamine yiyecekler ve su yoluyla bulaşır. Bu bakteri, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla çevreye yayılır.
SALMONELLANIN BAŞLICA BELİRTİLERİ
Salmonella enfeksiyonunun başlıca belirtileri şunlardır:
-Yüksek ateş
-Kusma
-İshal
Bu semptomlar, bakterinin vücuda girmesinin ardından genellikle 12-36 saat içinde ortaya çıkar ve hastalık 2 ila 7 gün sürebilir. Tedavi edilmediğinde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Tüketicilerin, bu tür tehlikelere karşı uyanık olması ve riskli ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor.