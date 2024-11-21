Sevilerek Tüketilen Konservede Ölümcül Bakteri Bulundu! Marketlerden Apar Topar Geri Çekiliyor

SALMONELLA NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella, insan bağırsağını etkileyen ciddi bir bakteriyel enfeksiyona neden olan mikroorganizmalardır. Genellikle kontamine yiyecekler ve su yoluyla bulaşır. Bu bakteri, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla çevreye yayılır.