İstanbul'daki Katliam Böyle Başladı: Seri Cinayette Son Görüntü

İstanbul'da karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aladağ'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anlar yer aldı.

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Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUAFÖR DÜKKANINI BASTI

Saldırgan Bahtiyar Aladağ daha sonra 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybetti; saldırganın eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ise ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.

İNTİHAR ETTİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.

3 CESET DAHA BULUNDU

Bahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulundu.

İstanbul'daki Katliam Böyle Başladı: Seri Cinayette Son Görüntü - Resim : 1

SON GÖRÜNTÜLER

Bahtiyar Aladağ'ın anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'daki Katliam Böyle Başladı: Seri Cinayette Son Görüntü - Resim : 2

Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki Katliam Böyle Başladı: Seri Cinayette Son Görüntü - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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