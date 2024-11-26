Ekonomide İyileşme Sinyalleri! Vatandaş da Enflasyon Düşecek Diyor: Merkez Bankası'nın Verileri Ortaya Çıkardı

Merkez Bankası Kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'e, reel sektörde ise yüzde 47,8'e seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine düştü.

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Ekonomide İyileşme Sinyalleri! Vatandaş da Enflasyon Düşecek Diyor: Merkez Bankası'nın Verileri Ortaya Çıkardı

TCMB, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomide İyileşme Sinyalleri! Vatandaş da Enflasyon Düşecek Diyor: Merkez Bankası'nın Verileri Ortaya Çıkardı - Resim : 1

VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.

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