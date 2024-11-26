Altın Fiyatlarında Keskin Düşüş Sonrası Sular Duruldu! (26 Kasım Salı Güncel Gram, Çeyrek, Cumhuriyet Altını Fiyatı)

Trump'ın göreve geldiğinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulama taahhüdünün güvenli liman talebini artırması bu sabah ons altında yatay seyri beraberinde getirdi. Altın fiyatları, dün 3 haftanın en yüksek seviyesinden gelen satışlarla yaşanan keskin düşüşün ardından 2.619 dolardan değerleniyor.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “Dünkü uzun süreli satışlara rağmen altın nispeten iyi durumda, bu da bir miktar güvenli liman talebine işaret ediyor. Özellikle Trump'ın yeniden odak noktası olmasıyla birlikte ileride daha fazla türbülans görebiliriz” dedi.

Simpson, “Altının kısa vadede dar bir aralıkta işlem görmesini ve hafif bir yukarı kayma yaşamasını bekliyorum,” diye ekledi.

FED YENİDEN FAİZ İNDİRMEYE HAZIR

Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi. CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir ABD Merkez Bankası faiz indirimi olasılığını yüzde 55,9 olarak tahmin ediyor.

ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasasında 3.095 TL’den, çeyrek altın fiyatları 5.209 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı 21.054 TL’den değerleniyor.